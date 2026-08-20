El petróleo sube tras promesa de Trump de librar una "guerra económica" contra Irán

El precio del petróleo subió este jueves 20 de agosto del 2026.

Los precios del petróleo subieron el jueves después de que Estados Unidos redoblara la presión sobre Irán, lo que redujo la esperanza de poner fin al conflicto tras casi seis meses de guerra en el Golfo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2,36% hasta los 93,78 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, en su último día de cotización, ganó por su parte un 2,33% hasta los 87,83 dólares.

Estados Unidos exigió el jueves tanto a sus aliados como a China que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar a la economía iraní y provocar "el colapso" del gobierno de Teherán.

Irán sometido a sanciones internacionales

Irán está sometido a sanciones internacionales desde la revolución de 1979, que llevó al establecimiento de la República Islámica.

Desde entonces, el país se ha vuelto "extremadamente hábil" para sortearlas, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

"Las sanciones, el bloqueo de los buques iraníes (por parte de Washington) y la reciente ruptura de relaciones por parte de Emiratos Árabes Unidos ejercen una enorme presión económica" sobre Teherán, pero "eso no significa necesariamente que Irán vaya a volver a la mesa de negociación", añadió.

Según el analista, esto hace pensar que el estrecho de Ormuz estará "cerrado durante mucho tiempo".

"Un análisis de los datos marítimos sigue mostrando que el tráfico comercial que transita por el estrecho representa solo una fracción de los niveles anteriores a la guerra", lo que sugiere que Irán continúa bloqueando esta vía, según David Morrison, analista de Trade Nation.