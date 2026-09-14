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Quito

40 bomberos, 15 vehículos y un helicóptero desplegados por incendio en La Bota, en Quito

Un incendio generó una columna de humo en La Bota, norte de Quito. 40 bomberos, trabajan en la zona para contener el avance del fuego.

Bomberos combaten incendio en La Bota tras emergencias en La Vicentina y Catzuquí

Bomberos de Quito

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

14 sep 2026 - 18:17

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Una columna de humo alertó a los habitantes del sector de La Bota, en el norte de Quito, la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026. 

Bomberos de Quito se movilizaron hasta la zona para atender la emergencia.

Una actualización de Bomberos señaló que más de 40 efectivos y 15 vehículos se encuentran desplegados para contener la propagación de las llamas.

Además, el helicóptero de la institución realiza descargas de agua para apoyar las labores de control.

Bomberos controlan el incendio en La Bota

El fuego fue reportado en el sector de La Bota, donde se observó una columna de humo que podía ser vista desde distintos puntos de la zona. 

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron al lugar y realizan labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

40 efectivos combaten las llamas en La Bota

Bomberos de Quito

Incendio en La Bota la tarde de este lunes de septiembre

Bomberos de Quito

Un helicóptero lanza descargas de agua en La Bota

Bomberos de Quito

Con vehículos los bomberos contienen el avance de la llamas

Bomberos de Quito

La columna de humo fue visible desde varios sectores del norte de Quito

Bomberos de Quito

Las labores de los bomberos continúan en el sitio mientras se busca controlar completamente la emergencia.

Quito registra otros incendios de gran magnitud

La emergencia ocurre después de que dos incendios de gran magnitud generaran alarma durante el fin de semana en Quito. 

Uno de ellos se registró en La Vicentina, mientras que otro ocurrió en Catzuquí de Velasco.

Los dos incendios se extendieron durante varias horas y las labores para controlarlos continuaron hasta la madrugada de este lunes 14 de septiembre

Las autoridades mantienen atención sobre los distintos sectores de la capital ante nuevos reportes de fuego.

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