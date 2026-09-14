40 bomberos, 15 vehículos y un helicóptero desplegados por incendio en La Bota, en Quito

Bomberos combaten incendio en La Bota tras emergencias en La Vicentina y Catzuquí

Una columna de humo alertó a los habitantes del sector de La Bota, en el norte de Quito, la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026.

Bomberos de Quito se movilizaron hasta la zona para atender la emergencia.

Una actualización de Bomberos señaló que más de 40 efectivos y 15 vehículos se encuentran desplegados para contener la propagación de las llamas.

Además, el helicóptero de la institución realiza descargas de agua para apoyar las labores de control.

Bomberos controlan el incendio en La Bota

El fuego fue reportado en el sector de La Bota, donde se observó una columna de humo que podía ser vista desde distintos puntos de la zona.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron al lugar y realizan labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

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Las labores de los bomberos continúan en el sitio mientras se busca controlar completamente la emergencia.

Quito registra otros incendios de gran magnitud

La emergencia ocurre después de que dos incendios de gran magnitud generaran alarma durante el fin de semana en Quito.

Uno de ellos se registró en La Vicentina, mientras que otro ocurrió en Catzuquí de Velasco.

Los dos incendios se extendieron durante varias horas y las labores para controlarlos continuaron hasta la madrugada de este lunes 14 de septiembre.

Las autoridades mantienen atención sobre los distintos sectores de la capital ante nuevos reportes de fuego.