El Inamhi emitió una alerta en cuatro provincias del país por el incremento de lluvias

Se espera un incremento de lluvias en Azuay y cuatro provincias más.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta este 29 de octubre de 2025 por el incremento de lluvias en cuatro provincias del país.

Según el boletín de precipitación de corto plazo, las zonas más afectadas serán las provincias de Loja, Cañar y Azuay, en la región Sierra, y Zamora Chinchipe, en la Amazonía.

El periodo de alerta se extenderá desde las 09:30 del 29 de octubre hasta las 09:00 del 30 de octubre de 2025. Se prevé un aumento en la intensidad y acumulación de lluvias entre la tarde, noche y madrugada.

El Inamhi advirtió que en algunos sectores del sur del país, especialmente en Zamora Chinchipe, podrían presentarse precipitaciones de alta intensidad. Los cantones Paquisha, Nangaritza y Palanda serán los más impactados por los niveles elevados de lluvia.

Mientras tanto, las provincias de Loja, Cañar y Azuay registrarán lluvias de moderada intensidad. El Inamhi recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.