Inamhi emite alerta por lluvias y tormentas eléctricas en la Amazonía el 2 de septiembre

De acuerdo con el Inamhi las lluvias serán en distintas provincias de la Amazonía.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas la noche de este lunes 1 de septiembre del 2025 que se prolongará hasta la tarde del martes 2.

La alerta salta tras días de intenso sol y radiación extrema en el país. Las lluvias y tormentas eléctricas afectarán a la zona de la Amazonía. Además, habrá precipitaciones en el este de Esmeraldas y en el norte de Carchi.

De acuerdo con el Inamhi, las lluvias más fuertes se presentarán en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe.

Se prevé que estas lluvias se extiendan también hacia las provincias del interior de la Sierra ecuatoriana, indicó el Inamhi.

El Inamhi advirtió que es probable que se produzca acumulación de agua, deslizamientos de tierra e incremento de cuerpos de agua como ríos.