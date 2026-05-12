La Liga Saudí se decidirá en la última fecha tras agónico empate entre Al Hilal y Al Nassr

¡El fútbol árabe está que arde! En un cierre de partido que parece sacado de un guion de suspenso, el Al Hilal rescató un empate agónico al minuto 98 frente al Al Nassr, manteniendo a toda la afición al borde del asiento.

Lo que parecía una victoria trabajada para el equipo de Cristiano Ronaldo se desmoronó en la última jugada del encuentro, cuando el destino decidió jugarles una mala pasada en forma de un insólito autogol que dejó mudos a los asistentes en el estadio.

La jugada del empate fue de esas que se repiten mil veces en redes sociales: un centro desesperado al área que, en un error de comunicación fatal entre el arquero y su defensa, terminó con el balón besando las redes tras un desvío accidentado de un jugador del Al Nassr.

La incredulidad en el rostro de los jugadores locales contrastó con la explosión de júbilo del Al Hilal, que celebró el punto como si de un título se tratara, conscientes de que este resultado les da una vida extra en la lucha por el trofeo.

Con este empate con sabor a épica, la Saudi Pro League se prepara para un desenlace de película, ya que el campeonato se definirá oficialmente en la última fecha.

La presión es máxima y el margen de error ha desaparecido por completo; ahora, ambos colosos del fútbol asiático deberán jugarse el todo por el todo en sus respectivos cierres de campaña. ¡La moneda sigue en el aire y la tensión es absoluta!