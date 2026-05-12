¡Trueno confirma su gira 'TURR4ZO' en Ecuador! Conoce cuándo empieza la preventa

TRUENO EN Ecuador 2026. El artista argentino llega con el “Turr4zo World Tour”

El rapero argentino Trueno volverá a Ecuador este 2026 con dos conciertos en Quito y Guayaquil como parte de su gira internacional TURR4ZO, con la que presenta su más reciente producción musical.

La primera fecha será el 17 de septiembre en el Arena Park, en Guayaquil. Dos días después, el artista se presentará el 19 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui.

La preventa exclusiva de entradas comenzará el 14 de mayo desde las 10:00 mediante PayPhone Ecuador, mientras que la venta general con todos los métodos de pago estará disponible desde el 16 de mayo a través de Buen Plan Tickets.

En Guayaquil, las localidades tendrán precios:

35 dólares para VIP

75 dólares TURR4ZO VIP

130 dólares Crossover Box

Para Quito, las entradas tienen valores de:

35 dólares para la localidad Atrevido

50 dólares para Bien o Mal

70 dólares en EUB

120 dólares para TURR4ZO

Los organizadores señalaron que los valores no incluyen IVA ni cargos por servicio.

El intérprete de éxitos como “Dance Crip”, “Mamichula” y “Real Gangsta Love” se ha consolidado como una de las figuras más importantes del rap latinoamericano, combinando freestyle, hip hop y sonidos urbanos en una propuesta que conecta con nuevas generaciones en toda la región.

La gira TURR4ZO llega tras el éxito internacional del artista argentino y promete reunir a miles de fanáticos ecuatorianos en dos de los shows urbanos más esperados del año.