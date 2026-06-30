Inamhi alertó disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas en la Sierra

El Inamhi alertó sobre el inicio de la época seca en gran parte de la Sierra ecuatoriana.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las condiciones climáticas en Ecuador evidencian el inicio de la estación seca en gran parte de la región Interandina del Ecuador.

Según el organismo, en las próximas semanas, habrá una disminución de lluvias, baja humedad, aumento de las temperaturas y velocidad del viento en el callejón interandino.

Las características propias de esta estación seca del año ya se encuentran consolidadas en la mayor parte de la Sierra ecuatoriana. No obstante, en algunos sectores cercanos a las estribaciones de la cordillera oriental podrían mantenerse episodios de lluvia.

En las estribaciones de la cordillera oriental, las lluvias suelen mantenerse durante esta época del año y allí se localizan varias centrales hidroeléctricas del país.

Por otra parte la disminución de lluvias, "junto con la presencia de vegetación seca, incrementan la probabilidad de ocurrencia y rápida propagación de incendios forestales", señaló el Inamhi.

"Si bien las condiciones meteorológicas no provocan por sí sola los incendios, sí favorece que cualquier fuente de ignición pueda extenderse con mayor facilidad", agregó.

Recomendaciones para prevenir incendios

Ante este panorama, el organismo exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y evitar actividades que puedan generar incendios forestales.

Entre las principales recomendaciones constan no realizar quemas agrícolas, evitar encender fogatas, no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos u otros materiales inflamables en espacios abiertos.

Además, en caso de detectar humo o un posible incendio, las autoridades recomiendan reportarlo de inmediato al ECU 911 para una atención oportuna.