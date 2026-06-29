Inamhi alerta por fuertes ráfagas de viento en la Sierra; advierte riesgo de incendios forestales

El Inamhi alertó de la presencia de fuertes ráfagas de viento en la zona Centro del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por la presencia de ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad en la región Interandina hasta este lunes 29 de junio de 2026.

Según el organismo, estas condiciones meteorológicas podrían favorecer la propagación de incendios forestales, especialmente en zonas donde exista vegetación seca o se registren quemas.

Hay riesgo de incendios forestales

El Inamhi informó que las ráfagas de viento se presentarán en distintos sectores de la región Sierra, especialmente en las zonas de media y alta montaña.

Entre las principales provincias afectadas están: Carchi, Imbabura, Chimborazo, Loja, El Oro, entre otras.

Las autoridades advirtieron que el incremento de la velocidad del viento puede facilitar la rápida expansión del fuego en caso de que se produzcan incendios forestales.

Por ello, hicieron un llamado a la población para evitar actividades que puedan generar llamas o chispas en áreas con vegetación, como quemas agrícolas, fogatas o la quema de desechos.

Ante este escenario, el Inamhi recomienda:

Evitar quemas agrícolas o de basura.

No encender fogatas en zonas con vegetación.

Reportar de inmediato cualquier conato de incendio al ECU 911.

Las autoridades recuerdan que la prevención es fundamental para reducir el riesgo de incendios forestales, especialmente durante la temporada de menor humedad en la región Interandina.