Inamhi prevé fuertes lluvias este 28 de septiembre en varias ciudades de Ecuador

El Inamhi prevé lluvias durante la tarde y noche de este 28 de septiembre en varias ciudades de Ecuador, con mayor intensidad en sectores de la Costa.

Las lluvias continuarán este lunes 28 de septiembre de 2026 en varias zonas de Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva previsión en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

En la Sierra, el organismo prevé lluvias durante la tarde en Quito, Tulcán, Ibarra, Riobamba y Guaranda. Las temperaturas en esta región oscilarán entre los 8 °C y 24,5 °C.

Lluvias fuertes en la Costa

En la región Costa, se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche en ciudades como Guayaquil, Quevedo y Santo Domingo. Las temperaturas estarán entre los 23°C y 32°C.

En el Litoral se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche, especialmente en ciudades como Guayaquil, Quevedo y Santo Domingo, según el Inamhi. Inhami.

En Santa Rosa, provincia de El Oro, los pronósticos contemplan lloviznas entre la tarde y la noche.

El Inamhi mantiene una advertencia meteorológica por lluvias, tormentas y ráfagas de viento que afecta principalmente a sectores de la Costa y zonas puntuales de la Amazonía.

Quito tendrá chubascos y tormentas aisladas durante la tarde

Para este lunes 28 de septiembre, Quito tendrá una temperatura máxima de entre 19 °C y 24 °C. En la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que en la tarde se esperan chubascos y tormentas aisladas. El índice UV será muy alto, según el pronóstico oficial.