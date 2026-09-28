Lluvias mantiene 69 eventos adversos abiertos en Ecuador

Equipos de Gestión de Riesgos permanecen desplegados en varias provincias para atender inundaciones, verificar puntos críticos y apoyar a las familias afectadas por las lluvias.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 69 eventos adversos abiertos a escala nacional relacionados con las lluvias registradas entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre de 2026, con corte a las 22:00.

Esmeraldas es la provincia con más eventos abiertos, el 16, seguida de Manabí el 12. Guayas y Los Ríos registran 11 cada una, de acuerdo con el balance oficial.

Inundaciones concentran los principales impactos

Entre los eventos considerados de mayor impacto se encuentran inundaciones en San Francisco de Onzole y Santo Domingo de Onzole, en Eloy Alfaro; San Gregorio, en Muisne; y La Unión, en Quinindé, todos en Esmeraldas.

También se reportan inundaciones en Pimocha, Babahoyo; Puerto López, Manabí; y Manglaralto, Santa Elena .

En Azuay, Gestión de Riesgos registra un intervalo en el kilómetro 93 de Molleturo, mientras que en Alamor, cantón Puyango, Loja , también se reporta un intervalo. En Ricaurte, Urdaneta, Los Ríos, el evento de mayor impacto corresponde a una vendaval.

Eventos en 15 provincias

Además de las cuatro provincias con mayor número de incidencias, Azuay, Carchi, Chimborazo, El Oro, Loja, Morona Santiago, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas registran dos eventos abiertos cada una.

Por su parte, Bolívar, Pichincha y Sucumbíos mantienen un evento adverso abierto en cada provincia.

El reporte corresponde al seguimiento realizado por Gestión de Riesgos durante casi un mes de precipitaciones y puede variar conforme se cierran eventos o se registran nuevas emergencias.