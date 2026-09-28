Torrenciales lluvias causan deslizamientos en Nepal; al menos 14 personas fallecidas

Personas cerca de una casa derrumbada tras ser arrastrada por un deslizamiento de tierra, a raíz de lluvias incesantes, en Lalitpur, Nepal, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar

Una nueva ola de clima extremo ha golpeado a la región del Himalaya. Entre el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre de 2026, intensas lluvias desencadenaron inundaciones y múltiples deslizamientos de tierra.

De acuerdo con los reportes oficiales y agencias internacionales de noticias, el temporal dejó al menos 14 personas fallecidas y otras desaparecidas.

El desprendimiento de tierra arrasó con casas, destuyó dos puentes de madera. Turistas y residentes fueron evacuados del sector por seguridad.

Videos de ciudadanos captaron los desastres naturales en videos. En uno de ellos se puede observar la caída de una cada a un río.