Inamhi prevé lluvias moderadas y lloviznas para este sábado 7 de noviembre en Ecuador

Inamhi prevé lluvias moderadas y lloviznas para este sábado 7 de noviembre en las cuatro regiones del Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió el pronóstico oficial de precipitaciones para este sábado 7 de noviembre de 2026.

Según el reporte técnico, se registrarán eventos de lluvia entre normal y moderada, acompañados de lloviznas de menor intensidad en diversos cantones de las cuatro regiones del Ecuador durante el día y la tarde.

Costa y Galápagos: Precipitaciones en la mañana y tarde

En la región Litoral, las precipitaciones de intensidad moderada se iniciarán desde la mañana en los cantones de Guayas (Balzar, El Empalme), Manabí (Chone, El Carmen, Jipijapa) y Santa Elena.

Hacia la tarde, las lluvias se extenderán a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como a sectores del interior de Esmeraldas y El Oro.

En la provincia insular de Galápagos se prevén lluvias dispersas hacia el final de la tarde.

Sierra: Precipitaciones concentradas en la tarde

En las provincias interandinas, la mayor concentración de nubes y lluvias moderadas se presentarán durante la tarde y el final de la jornada.

Cantones de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja registrarán lloviznas y lluvias constantes pero moderadas.

Solo la provincia del Carchi presentará precipitaciones desde las primeras horas de la mañana en cantones como Tulcán y Espejo.

Amazonia: Eventos de lluvia dispersos

La región oriental experimentará precipitaciones variables durante todo el día.

Las lluvias moderadas se reportarán por la mañana en los cantones de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Para las provincias de Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, el incremento de la cobertura nubosa y las lluvias se focalizarán hacia el final de la tarde.