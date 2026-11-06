Decomisan tarántulas antes de ser enviadas a Alemania en aeropuerto de Perú

Trabajadores y policías manipulando tarántulas incautadas durante un operativo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima

En Perú decomisaron más de 3 000 tarántulas en el aeropuerto de Lima a punto de ser sacadas ilegalmente por vía aérea con destino a Alemania.

Los insectos se encontraban ocultos en medias usadas y fueron halladas en tres maletas llevadas por dos ciudadanos alemanes y un polaco. El decomiso se realizó durante una inspección aduanera rutinaria.

"Al momento de hacer el tacto físico vimos que algunas se movían. Había pequeñas y grandes", dijo Cora Suárez, técnica de control forestal y de fauna silvestre de la institución.

La especialista indicó que los arácnidos, provenientes de varias regiones del país, se encontraron en diferentes estados, desde huevos y crías hasta ejemplares adultos.

Los animales fueron recolectados por agentes especializados en envases plásticos, según un video difundido por la autoridad.

Los tres extranjeros fueron detenidos por la policía especializada en delitos ambientales y afrontan un proceso penal a cargo de la fiscalía, de acuerdo con Serfor.

Suárez señaló que las tarántulas en Europa se pueden vender a unos 500 euros cada una.

Debido a su alto valor, el tráfico ilegal de fauna silvestre es una actividad ilícita muy lucrativa que moviliza anualmente unos 20 000 millones de dólares a nivel global, según la Interpol.

Ese tráfico es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en el planeta.