El ECU 911 reporta tormenta eléctrica ilumina el cielo de Guayaquil durante el atardecer de este viernes 6 de noviembre de 2026.

Una intensa actividad eléctrica se registró la tarde de este viernes 6 de noviembre de 2026 en la ciudad de Guayaquil.

Lluvias con tromentas se registran en Los Rios, Guayas, El Oro y Loja

El fenómeno meteorológico provocó que potentes relámpagos iluminaran el cielo porteño durante el atardecer, en el medio del temporal invernal que atraviesa la región Litoral.

Monitoreo desde camaras de seguridad

Los rayos y descargas atmosféricas fueron captados por los equipos del Centro Zonal ECU 911 Samborondón.

A través de las cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos estratégicos como el Cerro del Carmen y el Parque Recreativo, se visualizó la magnitud de la tormenta que cubrió gran parte de la ciudad.

Alerta por lluvias y inestabilidad

Las descargas eléctricas coinciden con los informes de inestabilidad atmosférica emitidos por las autoridades meteorológicas para la provincia de Guayas.

Las salas operativas del ECU 911 mantienen un monitoreo continuo de las vías y sectores vulnerables ante posibles acumulaciones de agua o emergencias derivadas del temporal.