Inamhi pronostica radiación UV extremadamente alta para el domingo 10 de agosto

Desde alta a extremadamente alta, así será el máximo de radiación ultravioleta el domingo 10 de agosto del 2025, según el pronóstico del El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

De acuerdo al reporte, compartido en la cuenta de X, las provincias con pronóstico de radiación extremadamente alta son: Pichincha, Loja e Imbabura.

En tanto que en la Región Insular y gran parte de la Sierra la radiación será muy alta. Para parte de la Costa y Amazonía, el pronóstico es alto.

Ante este reporte, el Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00. Así como el uso de protector solar, sombrillas, gorras y gafas.

Mientras que para la tarde y noche, el organismo informó que se prevén lluvias ligeras en varias localidades de la Sierra, norte del Litoral, y con mayor intensidad, en la región Amazónica.