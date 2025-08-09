Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Inamhi pronostica radiación UV extremadamente alta para el domingo 10 de agosto

Según el pronóstico del Inamhi, la radiación ultravioleta será entre alta y extremadamente alta en Ecuador y Galápagos. 

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 ago 2025 - 23:11

Desde alta a extremadamente alta, así será el máximo de radiación ultravioleta el domingo 10 de agosto del 2025, según el pronóstico del El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). 

De acuerdo al reporte, compartido en la cuenta de X, las provincias con pronóstico de radiación extremadamente alta son: Pichincha, Loja e Imbabura

En tanto que en la Región Insular y gran parte de la Sierra la radiación será muy alta. Para parte de la Costa y Amazonía, el pronóstico es alto. 

Ante este reporte, el Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00. Así como el uso de protector solar, sombrillas, gorras y gafas. 

Mientras que para la tarde y noche, el organismo informó que se prevén lluvias ligeras en varias localidades de la Sierra, norte del Litoral, y con mayor intensidad, en la región Amazónica. 

