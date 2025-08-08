Inamhi pronostica radiación extremadamente alta en nueve provincias de la Sierra

El nivel de radiación será extremadamente alto en Pichincha, de acuerdo con el Inamhi.

La radiación en nueve provincias de Ecuador será extremadamente alta este viernes 8 de agosto del 2025, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las provincias con radiación extremadamente alta son las que pertenecen al Callejón Interandino. Mientras que en la Amazonía y las Islas Galápagos este indicador será muy alto.

En Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Loja los niveles de radiación serán extremadamente altos, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.

De acuerdo con la entidad, en otras localidades del país, como la Costa y al interior de la Amazonía el índice de radiación será menor ya que los cielos estarán más nublados en el transcurso del día.

En su informe el Inamhi aconseja a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en las áreas con niveles de radiación ultravioleta muy altos o extremadamente altos.

Además, es recomendable utilizar lentes de sol, protector solar, prendas de manga larga, parasol y mantenerse hidratado constantemente.

Alerta por bajas temperaturas

Por su parte, en su alerta meteorológica N° 42 el Inamhi señaló que se espera el descenso de la temperatura nocturna en la región Interandina, hasta llegar a niveles bajo cero.

Las zonas más probables se encuentran en media y alta montaña de la Sierra del país, indicó el organismo. Es decir las partes altas de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi.

En la Amazonía se verán afectadas las zonas altas de las provincias de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos.

Las principales afectaciones por esta condición climática serían posibles pérdidas de cultivos, impacto en ganado no protegido de las temperaturas frías y daños a las baterías de los vehículos y motores diésel.