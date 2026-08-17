Incendio forestal se registra detrás del Aeropuerto Chachoán en Ambato

Una columna de humo se registra dentrás de un aeropuerto de Ambato.

Un incendio forestal se registró, la tarde de este lunes 17 de agosto de 2026, en el sector Chachoán, en Ambato, provincia de Tungurahua.

La alerta fue recibida por el ECU 911 a las 14:22, por un incendio forestal registrado en una zona ubicada detrás del Aeropuerto Chachoán.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Ambato se trasladaron hasta el sitio para realizar las labores de control del fuego y evitar que las llamas se propaguen.

Videos registrados durante la emergencia muestran una densa columna de humo elevándose desde un área boscosa ubicada en las inmediaciones del aeropuerto.

El incendio también se encuentra cerca de viviendas aledañas, por lo que las labores de los organismos de emergencia se concentran en controlar las llamas y reducir el riesgo de propagación.