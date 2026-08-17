COE cantonal de Riobamba aprueba alivio tributario tras incendio en el centro histórico

Las medidas incluyen el retiro de escombros, evaluación de inmuebles y apoyo a las familias afectadas.

El COE cantonal de Riobamba emitió seis resoluciones para mitigar el impacto del incendio estructural que se registró en el centro histórico de la ciudad.

La primera medida establece el apuntalamiento de las edificaciones afectadas. Para ello se gestionará la entrega de puntales de madera y otros materiales que permitan reforzar las estructuras y reducir el riesgo de nuevos daños.

También se estableció una restricción de accesos y horarios. El retiro de escombros se realizará entre las 07:00 y las 18:00.

El ingreso a inmuebles con daños estructurales estará permitido únicamente con autorización del Cuerpo de Bomberos y del Puesto de Mando Unificado.

Estas calles tendrán acceso restringido

Las vías con restricciones son:

Larrea, desde Guayaquil hasta Primera Constituyente

10 de Agosto, desde Colón hasta España

Primera Constituyente, desde Colón hasta España

Cristóbal Colón, desde Primera Constituyente hasta Guayaquil

La tercera resolución contempla la limpieza y retiro de escombros. Las labores estarán a cargo de las áreas municipales de Obras Públicas y Gestión Ambiental, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Evaluarán las edificaciones afectadas

Otra de las medidas establece una evaluación de los inmuebles afectados por el incendio.

Se realizarán inspecciones para determinar el estado de las estructuras y establecer las condiciones en las que podrán ser utilizadas.

La revisión tendrá prioridad en los sectores de Primera Constituyente y Cristóbal Colón, donde se encuentran, entre otras edificaciones afectadas, el inmueble conocido como la edificación del señor Borja y la Botica Bristol.

Canal de información para las familias

El COE también dispuso la creación de un grupo de WhatsApp exclusivo para las familias damnificadas.

El objetivo es mantenerlas informadas sobre los avances de la emergencia y coordinar la asistencia que requieran.

Beneficios tributarios

Finalmente, el Municipio de Riobamba analizará posibles beneficios tributarios para las familias afectadas.

Entre las alternativas están la reducción, exoneración o remisión del impuesto predial y otros tributos municipales.

Las seis medidas forman parte de la Resolución 004, emitida el 16 de agosto de 2026, luego del incendio que afectó a varias edificaciones del centro histórico de Riobamba.

Las acciones se concentrarán en reducir los riesgos, retirar los escombros y atender a las personas afectadas.

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