Incendio forestal en la autopista Narcisa de Jesús moviliza a 50 bomberos en Guayaquil

50 bomberos en Guayaquil movilizados por incendio en la av. Narcisa de Jesús

Una emergencia de Alarma 2 fue reportada este sábado, 29 de agosto del 2026, en la autopista Narcisa de Jesús, frente a las piscinas de oxidación de Interagua.

Los equipos de emergencia trabajan para controlar el fuego y evitar que se extienda a otras zonas.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó personal y vehículos para atender el incendio forestal registrado en la autopista Narcisa de Jesús.

🧵 | Nos mantenemos en operaciones con aproximadamente 50 bomberos, integrantes de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del #BCBG , quienes continúan trabajando.



Asimismo, se desplegaron drones para monitorear la zona y localizar puntos calientes. Al momento,… pic.twitter.com/B4YfzlzNMo — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) August 29, 2026

Emergencia catalogada como Alarma 2

En el sitio trabajan 10 unidades de combate y un camión cisterna, con el objetivo de controlar las llamas y evitar que el fuego se propague por la zona.

Alrededor de 50 bomberos, incluidos integrantes de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), participan en las labores de control.

Los equipos permanecen desplegados mientras avanzan las tareas para extinguir completamente el fuego.

Además, los bomberos utilizaron drones para monitorear el área y localizar puntos calientes. Según el reporte oficial, el incendio se encuentra contenido, aunque las labores de control continúan.

Las autoridades solicitaron a los conductores tomar vías alternas mientras se desarrollan las operaciones en la autopista Narcisa de Jesús.