Incendio genera columna de humo en la Magdalena, en el sur de Quito

Incendio en el sector de la Magdalena alta.

Una columna de humo fue observada este viernes 28 de agosto de 2026 en el sector de la Magdalena alta, en el sur de Quito.

Incendio en el sur de Quito

Una columna de humo fue registrada esta tarde en el sector de la Magdalena, en el sur de Quito. Las imágenes fueron captadas durante la transmisión del noticiero local de Teleamazonas.

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que se trata de un incendio en un terreno baldío de sector y que el personal se encuentra en el sitio controlando el fuego.

Hasta las 14:46 no existía reporte de personas afectadas.

La columna de humo fue registrada alrededor de las 13:54, mientras se realizaba un sobrevuelo desde el centro de Quito.