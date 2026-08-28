Prisión preventiva para presunto causante del incendio forestal en Monjas

Cuerpo de Bomberos Quito controla incendio forestal en el sector de Monjas.

Jueza dictó prisión preventiva para el sospechoso del incendio forestal registrado en el sector de Monjas, en el suroriente de Quito, la tarde del miércoles 26 de agosto de 2026. Además, ordenó 30 días de instrucción fiscal.

La orden se dictó el jueves 27 de agosto, tras la audiencia de formulación de cargos.

El incendio, que consumió más de 1.200 metros cuadrados de vegetación, fue controlado por personal del Cuerpo de Bomberos Quito. Afortunadamente se impidió que el fuego alcance áreas colindantes.

Incendios forestales en 2026

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha sancionado a 44 personas por quemas a cielo abierto durante 2026, con multas que alcanzaron un total de 10.604 dólares.

Las administraciones zonales en donde se registraron el mayor número de sanciones en lo que va del 2026 fueron:

Tumbaco con 14 sancionados y un total de USD 3.374.

con 14 sancionados y un total de USD 3.374. La Delicia tuvo 12 infractores, quienes pagaron una multa total de USD 2.892.

tuvo 12 infractores, quienes pagaron una multa total de USD 2.892. Los Chillos, en donde 11 ciudadanos sancionados tuvieron que pagar un total de USD 2.651.

La incineración no controlada de residuos, maleza o basura representa una de las principales causas de incendios forestales durante la época seca.

Con base en la normativa municipal sobre el uso del fuego (Ordenanza Metropolitana No. 075), las sanciones económicas se aplican según la gravedad de la falta: