Tadej Pogacar será intervenido tras sufrir fractura de clavícula y fractura cervical estable en C7

Requerirá cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral.

El líder de La Vuelta a España 2026, Tadej Pogacar tuvo que abandonar la carrera tras una caída en la octava etapa.

El parte médico confirmó una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en C7.

Tadej Pogacar sufrió una fuerte caída cuando faltaban poco más de 30 kilómetros para la meta de la octava etapa de La Vuelta a España.

El ciclista esloveno, que portaba el maillot rojo y era líder de la clasificación general, fue atendido en carretera e intentó volver a la bicicleta, pero el dolor en el hombro izquierdo le impidió continuar.

Trasladado en ambulancia

El corredor del UAE Team Emirates-XRG fue trasladado en ambulancia a un hospital para una evaluación médica.

Las imágenes posteriores al accidente mostraron heridas en el rostro y el hombro izquierdo. Su abandono supone además el primero de Pogacar en una carrera por etapas como profesional.

El diagnóstico médico de Pogacar

Tras la evaluación, el director médico del equipo, Adrian Rotunno, informó que Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en C7, además de múltiples abrasiones.

El parte médico señala que no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas.

Sin embargo, el ciclista deberá someterse a una cirugía para tratar la fractura de la clavícula. La intervención será retrasada debido a las precauciones relacionadas con la conmoción cerebral.

Enric Mas toma el liderato

La salida de Pogacar cambió la clasificación general de La Vuelta. El español Enric Mas asumió el liderato de la carrera después del abandono del esloveno.

Antes de la caída, Pogacar tenía una ventaja de alrededor de tres minutos y medio sobre el corredor del Movistar Team.

Pogacar había ganado tres etapas en esta edición de La Vuelta y buscaba conseguir el único gran tour que falta en su palmarés.

Su caída puso fin a esa posibilidad en esta edición de la carrera.