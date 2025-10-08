Incendio forestal en el bosque de Espíndola, en Loja, ha consumido 100 hectáreas de pino

Un incendio forestal que empezó el lunes 6 de octubre sigue activo y consumió unas 100 hectáreas de vegetación en los sectores Humal y Tablón, en la parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja.

Según el reporte del ECU911, los bomberos de Espíndola, guardaparques, brigadistas comunitarios y comuneros continúa con labores de sofocación y liquidación del fuego.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Espíndola, junto a comuneros y técnicos del Ministerio del Ambiente, trabajan en la zona realizando labores de control y enfriamiento. Sin embargo, las condiciones siguen siendo difíciles.

Según el reporte de riesgos en las tareas de control participan bomberos de Espíndola, 5 guardaparques del BREMiF (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales.), Brigadas Comunitarias de Amarillos, El Tingo, y Cofradía, BREMiF y bomberos. En total, el contingente supera las 40 personas, que se han mantenido activas desde el inicio de la emergencia.