Teleamazonas
En directo
Ecuador

Incendio forestal en el bosque de Espíndola, en Loja, ha consumido 100 hectáreas de pino

Los Bomberos trabajan en el lugar tratando de controlar el fuego. La topografía y ráfagas de viento inciden en la propagación de las llamas. 

Un incendio forestal registrado en Loja

Cortesía de los Bomberos

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 oct 2025 - 07:30

Un incendio forestal que empezó el lunes 6 de octubre sigue activo y consumió unas 100 hectáreas de vegetación en los sectores Humal y Tablón, en la parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja.

Según el reporte del ECU911, los bomberos de Espíndola, guardaparques, brigadistas comunitarios y comuneros continúa con labores de sofocación y liquidación del fuego.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Espíndola, junto a comuneros y técnicos del Ministerio del Ambiente, trabajan en la zona realizando labores de control y enfriamiento. Sin embargo, las condiciones siguen siendo difíciles.

Según el reporte de riesgos en las tareas de control participan bomberos de Espíndola, 5 guardaparques del BREMiF (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales.), Brigadas Comunitarias de Amarillos, El Tingo, y Cofradía, BREMiF y bomberos. En total, el contingente supera las 40 personas, que se han mantenido activas desde el inicio de la emergencia.

