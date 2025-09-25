Alerta en norte de Guayaquil; bomberos combaten incendio forestal en Colinas del Maestro

Un voraz incendio forestal consume la vegetación en Colinas del Maestro, norte de Guayaquil, el jueves 25 de septiembre del 2025. Un fuerte contingente del Cuerpo de Bomberos atiende la emergencia.

Según el sistema integrado de seguridad ECU 911, la alerta se originó a las 17:59 de este jueves por una quema de maleza en la avenida Francisco de Orellana. Los Bomberos catalogaron a este incendio como nivel 3, es decir, de gran magnitud.

En las imágenes compartidas por las entidades de emergencias se muestra una gran nube de humo y llamas entre la vegetación, cerca de varios inmuebles de la zonas.

Al lugar se desplegaron 11 unidades urbano forestales, dos camiones cisterna, un vehículo de rescate, dos ambulancias y el vehículo comando de incidentes. La empresa de Seguridad SeguraEP indicó que se está coordinando la movilización de maquinaria pesada para apoyar en las labores de control.