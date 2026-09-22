Incendio en la Subestación América provocó cortes de luz en Daule y Santa Lucía

Técnicos de CNEL culminaron los trabajos emergentes en la subestación América, ubicada en el cantón Daule, tras registrarse un cortocircuito que afectó parte de la infraestructura eléctrica.

Un incendio registrado en la Subestación América, ubicada en el cantón Daule, provocó interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores de Daule y Santa Lucía, este martes 22 de septiembre de 2026.

Según informó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), el incidente ocurrió aproximadamente a las 07:00 en el perímetro de la subestación.

Las llamas provocaron daños en reguladores de voltaje, lo que ocasionó la suspensión del suministro eléctrico en algunos recintos de los dos cantones.

CNEL ejecutó reparaciones

La empresa informó que el incendio ya fue controlado y que personal técnico se encuentra en el lugar evaluando las condiciones de los equipos afectados.

Esta inspección permitirá determinar la magnitud de los daños y establecer las acciones necesarias para avanzar con la normalización del servicio eléctrico.

"El incendio se encuentra controlado. Al momento, personal técnico de CNEL EP realiza la evaluación de los equipos afectados, con el objetivo de determinar el alcance de los daños y ejecutar las acciones necesarias para avanzar en la normalización del servicio eléctrico", indicó CNEL.

A las 13:07, técnicos de CNEL culminaron los trabajos emergentes en la subestación América, ubicada en el cantón Daule, tras registrarse un cortocircuito que afectó parte de la infraestructura eléctrica.

"Luego de ejecutar las labores correctivas y las maniobras técnicas correspondientes, el servicio eléctrico fue restablecido en los sectores afectados de los cantones Daule y Santa Lucía".