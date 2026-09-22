¿Por qué hubo cortes de luz en Quito la mañana de este martes 22 de septiembre?

Personal de la Empresa Eléctrica Quito trabajó para restablecer la energía en ocho zonas afectadas por cortes de luz en Quito.

Usuarios reportaron cortes de luz en distintos sectores del sur de Quito durante la mañana de este martes 22 de septiembre de 2026.

Los reportes ciudadanos llegaron a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) desde zonas como la ciudadela 4 de Diciembre, frente al Hospital Enrique Garcés, además de La Santiago, La Mena 2 y La Lorena, cerca del Hospital del Sur.

¿Qué ocurrió?

Según la Empresa Eléctrica Quito, las interrupciones se produjeron debido a un daño en la red eléctrica.

Ante la emergencia, personal operativo de la entidad se trasladó hasta Chilibulo para ejecutar trabajos correctivos y restablecer el servicio.

"Debido a un daño ocurrido en la red eléctrica, se realizó los trabajos correctivos y se encuentran con servicio eléctrico todos los sectores afectados", indicó la entidad.

Ocho sectores resultaron afectados por los cortes

Lirios del Sur

La Lorena

Colinas del Sur

Santiago Alto

10 de Junio

Santa Bárbara

Mariscal Ayacucho

Calle Julián Estrella y sus alrededores

El lunes 21 de septiembre de 2026 también se registraron cortes de luz en sectores del norte de Quito por trabajos de la Empresa Eléctrica

Personal de la EEQ intervino el sector de Cristianía para restablecer el servicio en al menos nueve zonas afectadas.