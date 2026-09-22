150 industrias, que más energía consumen, tendrán cortes de luz desde este 22 de septiembre

Alrededor de 150 empresas e industrias de alto consumo eléctrico tendrán un día de cortes de luz a la semana a partir de este martes 22 de septiembre de 2026.

La medida busca reducir la demanda de electricidad y preservar el agua del embalse de Mazar, uno de los principales reservorios del sistema energético nacional, durante la época de estiaje.

Las desconexiones se realizarán entre martes y sábado, aunque el día específico de corte será diferente para cada empresa.

Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, explicó en Teleamazonas que el objetivo es extender la disponibilidad del embalse de Mazar.

“Esta medida busca que el embalse de Mazar dure al menos hasta diciembre”, señaló este 22 de septiembre. Según su explicación, de mantenerse el ritmo de consumo anterior, el agua del reservorio podría haberse agotado hasta la tercera semana de octubre.

¿Qué empresas tendrán cortes de luz?

La medida está dirigida a compañías que forman parte del grupo Alto Voltaje 1 (AV1), integrado por industrias cuyos procesos productivos requieren un elevado consumo de energía eléctrica.

Cerca del 90% de estas empresas están ubicadas en Guayaquil y Durán. El 10% restante se distribuye entre Pichincha, Cuenca y Tungurahua.

Industrias deberán prepararse para generar su propia energía

Además, las empresas clasificadas como AV1 y AV2, que están entre las de mayor consumo eléctrico del país, tienen plazo hasta el 15 de diciembre para contar con sus propios planes y sistemas de generación. A partir de esa fecha, el Gobierno prevé desconectarlas del sistema nacional.

Entre las alternativas que analizan las industrias está contratar generación privada, incluso mediante barcazas que ya no mantienen contratos con el Estado, para evitar una paralización de sus operaciones.