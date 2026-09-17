Columna de humo reaparece en La Vicentina e Itchimbía este jueves 17 de septiembre

Una columna de humo se observa nuevamente en el sector la Vicentina, este 17 de septiembre de 2026.

Una nueva columna de humo volvió a observarse la mañana de este jueves 17 de septiembre de 2026 en el sector de La Vicentina e Itchimbía, en el norte de Quito, donde un incendio forestal permanece activo.

El fuego se inició la tarde del miércoles 16 de septieembre y provocó el cierre de varias vías, además del despliegue de organismos de emergencia para controlar las llamas y precautelar la seguridad de los moradores.

Pasadas las 09:00, el humo volvió a elevarse desde la parte baja de la zona afectada. Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que mantiene personal desplegado en el lugar para atender el incendio.

Durante la madrugada, los equipos de emergencia permanecieron en La Vicentina e Itchimbía realizando tareas de control del fuego. Los bomberos señalaron que todavía existen puntos calientes, por lo que las labores continúan.

Como parte del operativo, desde el aire se realizan descargas de agua con un helicóptero para intervenir en las zonas de más dificil acceso.