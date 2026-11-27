Una nueva especie de araña cangrejo de las flores fue descubierta en la Amazonía ecuatoriana.

El ejemplar fue encontrado en Tiputini, provincia de Orellana, y recibió el nombre científico de Onocolus shakaim.

La denominación shakaim hace referencia a un espíritu protector de la selva, el trabajo y la fertilidad de los bosques, según la mitología y cosmovisión del pueblo indígena shuar. El hallazgo fue descrito a partir de un ejemplar hembra, que actualmente reposa en la colección de aracnología del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Tres especies incorporadas a los registros del país

La investigación, publicada en la revista científica internacional Zootaxa, también documentó la presencia de otras dos especies del género Onocolus que no habían sido registradas anteriormente en Ecuador: Onocolus echinatus y Onocolus latiductus.

Este último registro permitió establecer, por primera vez, una referencia geográfica para la distribución de Onocolus latiductus, cuya localidad de recolección era desconocida hasta ahora.

El estudio fue desarrollado por científicos de universidades de Brasil, el Inabio y la Fundación Waska Amazonía. Con estos resultados, Ecuador suma tres especies de este género a sus registros de biodiversidad.

Características de estas arañas

Las arañas cangrejo de las flores pertenecen a la familia Thomisidae. Se caracterizan por sus habilidades para cazar mediante emboscadas y utilizar el camuflaje para pasar inadvertidas ante sus presas.

Por su parte, el género Onocolus agrupa ejemplares con cuerpos aplanados, abdomen de forma pentagonal y proyecciones laterales y posteriores.

La identificación de la nueva especie se realizó mediante el análisis de sus características externas y estructuras genitales, utilizadas por los científicos para diferenciarla de otras arañas del mismo género.

Ecuador aún tiene especies por documentar

Los investigadores señalan que en el país se habían registrado seis géneros y trece especies de la familia Thomisidae. Sin embargo, advierten que esta cifra podría estar relacionada con la limitada investigación taxonómica sobre este grupo.

Además, destacan la importancia de la cooperación científica y de las colecciones biológicas nacionales para documentar la diversidad de invertebrados que habitan en los bosques del Ecuador.