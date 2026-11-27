Una lluvia de meteoros Gemínidas iluminará el cielo de Estados Unidos.

Durante diciembre de 2026, el cielo ofrecerá dos eventos astronómicos que podrán observarse desde Ecuador. La lluvia de Gemínidas y la última superluna del año serán los fenómenos que marcarán el calendario astronómico.

La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzarán su mayor actividad entre la noche del domingo 13 y la madrugada del lunes 14 de diciembre. Así mismo, la superluna podrá observarse durante las noches del miércoles 23 y jueves 24 de diciembre.

La lluvia de Gemínidas

Las Gemínidas son una lluvia de meteoros que se produce cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas del asteroide 3200 Faetón.

Al ingresar en la atmósfera terrestre, estos fragmentos generan destellos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces. Según la NASA, esta es una de las lluvias de meteoros más intensas y constantes del año.

En Ecuador, esta lluvia de meteoros podrá ser observada desde la noche del domingo 13 al lunes 14 de diciembre.

La Sociedad Estadounidense de Meteoros señala que el fenómeno también puede apreciarse desde el hemisferio sur, aunque con una actividad menor que en el norte.

La contaminación lumínica podría dificultar su visibilidad, por lo que se recomienda movilizarse a espacios con el cielo despejado.

Ultima superluna de diciembre

Una superluna ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el momento en que el satélite se encuentra cerca del perigeo, es decir, el punto de su órbita más próximo a la Tierra.

De acuerdo con la NASA, en estas condiciones puede parecer hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante en comparación con una microluna.

La Luna alcanzará su fase llena el miércoles 23 de diciembre a las 20:28 (hora de Ecuador) y su aproximación más cercana a la Tierra ocurrirá durante la madrugada del jueves 24 de diciembre.

Para apreciarla, se recomienda buscar un lugar con poca iluminación artificial y una vista despejada hacia el horizonte.