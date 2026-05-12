Cierre parcial en la av. Mariscal Sucre por acumulación de agua en Quito

Las fuertes lluvias provocaron una acumulación de agua en la av. Mariscal Sucre, en el norte de Quito.

La acumulación de agua por las lluvias registradas este martes provocó el cierre de tres carriles en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la intersección con Jorge Piedra, en el sector de San Carlos.

La afectación se registra en sentido norte-sur, según informaron autoridades de tránsito.

Hay congestión vehicular en la zona

Personal operativo se encuentra en el sector coordinando la movilidad y gestionando el flujo vehicular mientras se atiende la emergencia causada por la acumulación de agua.

Las autoridades recomendaron a los conductores disminuir la velocidad y circular con precaución debido a las condiciones de la vía.

Lluvias generan complicaciones en Quito

Las precipitaciones de las últimas horas han generado problemas de movilidad en distintos sectores de Quito, incluyendo acumulación de agua y congestión vehicular.

Las autoridades no han informado, por el momento, el tiempo estimado para la habilitación total de los carriles afectados.