Deslizamiento bloquea la vía Guayaquil - Riobamba: Estas son las rutas alternas recomendadas

Un deslizamiento de tierra en la vía Balbanera - Pallatanga - Cumandá ocacionó el cierre de la vía.

Un gran deslizamiento de tierra dejó completamente cerrada la vía Guayaquil - Riobamba desde la tarde del jueves 7 de mayo de 2026.

Parte de una montaña al costado de la vía se derrumbó sorpresivamente ante la mirada de conductores detenidos en el camino, en el sector de Cruz de Hueso.

Las personas que presenciaron el hecho lo grabaron con sus celulares. Sin embargo, cuando comenzó a caer más cantidad de rocas y tierra la gente se retiró del sitio.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) indicó que la vía Guayaquil - Riobamba, en el tramo Cumandá - Pallatanga fue completamente cerrada al tránsito vehicular.

Vías alternas

El MIT recomienda que quienes viajen hacia el Austro utilicen rutas alternas: