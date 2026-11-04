Inundaciones en Galápagos: nueve sectores evacuados y 2 000 familias afectadas

Nueve sectores de Santa Cruz, en Galápagos, permanecen bajo medidas de evacuación tras las inundaciones registradas a finales de octubre.

Al menos nueve sectores de la isla Santa Cruz, en Galápagos, permanecen bajo medidas de evacuación tras las fuertes lluvias e inundaciones registradas desde el viernes 30 de octubre de 2026.

La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, en una entrevista este miércoles 4 de noviembre de 2026 pidió a los habitantes de estas zonas que no regresen a sus viviendas hasta que las autoridades autoricen su retorno.

Según la funcionaria, alrededor de 2 000 familias resultaron afectadas por las precipitaciones, que provocaron daños en viviendas, calles e infraestructura de la isla.

¿Cuántos fallecidos y evacuados hay en Santa Cruz?

Uribe confirmó que, hasta la mañana de este miércoles, se registra una persona fallecida y ninguna desaparecida por la emergencia.

La alcaldesa aclaró estas cifras después de que los primeros reportes mencionaran dos fallecidos y dos personas desaparecidas.

Además, informó que entre 130 y 160 permanecen en alojamientos temporales habilitados para las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Las autoridades realizan inspecciones casa por casa para determinar la cantidad de inmuebles afectados y establecer los daños ocasionados por las inundaciones.

Clases suspendidas en Santa Cruz por las inundaciones

La alcaldesa también informó que las actividades educativas permanecen suspendidas temporalmente y que su reanudación dependerá de una disposición oficial.

Las autoridades evaluarán diariamente las condiciones de seguridad para determinar cuándo podrán retomarse las actividades escolares, sin que hasta el momento se haya establecido una fecha de retorno.

Más de 600 toneladas de escombros por las lluvias

Como parte del balance de daños, Uribe señaló que se han contabilizado alrededor de 600 toneladas de escombros provenientes de viviendas e infraestructura afectada.

La alcaldesa indicó que esperan contar con los resultados de las evaluaciones en aproximadamente dos días, lo que permitirá establecer con mayor precisión las pérdidas materiales.

Santa Cruz permanece en emergencia desde el sábado 31 de octubre, mientras continúan las labores de limpieza, asistencia y evaluación de daños en los sectores afectados.