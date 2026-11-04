Oleaje de hasta 2 metros llegará a Ecuador y Galápagos del 4 al 6 de noviembre

El Inocar advierte que el estado del mar será moderado a agitado en la costa ecuatoriana y Galápagos.

Del 4 al 6 de noviembre de 2026, Ecuador recibirá oleaje predominante del suroeste del Pacífico, acompañado del ingreso de olas de largo período.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé condiciones de mar entre moderadas y agitadas durante esos días.

¿En qué provincias habrá oleaje más fuerte?

En la costa continental, Manabí tendrá olas de hasta 1,90 metros, mientras que en Esmeraldas alcanzarán una altura máxima de 1,30 metros.

En El Oro se esperan olas de hasta un metro, según las previsiones del Inocar.

En Galápagos, las condiciones también serán de mar moderado a agitado. En el oeste y sur del archipiélago, las olas podrían alcanzar entre 1,90 y 2 metros durante el período de advertencia.

Inocar advierte sobre corrientes de resaca en las playas

El organismo recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras mientras dure este evento.

Las olas podrían romper con mayor fuerza de lo habitual y generar corrientes de resaca, que representan un riesgo para quienes ingresen al mar.

El Inocar pide a la ciudadanía y a quienes visiten las playas mantenerse atentos a las condiciones del mar y seguir las indicaciones de las autoridades locales.