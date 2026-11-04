El papa León XIV anuncia que el viernes 6 de noviembre viajará a Uruguay, Argentina y Perú

Papa León XIV en un paseo por la plaza de San Pedro en el papamóvil

El papa León XIV anunció, este miércoles 4 de noviembre de 2026, que viajará a Uruguay, Argentina y Perú desde el viernes 6 de noviembre.

"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", indicó el Papa el 4 de noviembre.

El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría. #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 4, 2026

La visita del Papa a Sudamérica se da luego de que el 13 de octubre fue operado en el Hospital Gemelli de Roma por un cáncer de pulmón.

La visita del papa León XIV a Argentina, es la primera de un pontífice en 39 años, ofrece consuelo a quienes esperaban en vano el regreso de Francisco, el primer papa argentino, que murió sin volver a su país natal tras 12 años de pontificado.

Procedente de Uruguay, el Pontífice será recibido por el presidente Javier Milei el domingo al pie del avión y visitará luego las ciudades argentinas de Córdoba, en el centro del país, y Luján, a unos 70 km de Buenos Aires, antes de proseguir el 11 de noviembre hacia Perú. Se trata de la primera visita papal desde Juan Pablo II en 1987.

En Perú, el papa León XIV fue misionero y obispo. En 2014 fue nombrado Administrador Apostólico y en 2015 fue designado Obispo de Chiclayo, cargo que ejerció hasta 2023, cuando fue llamado a Roma por el papa Francisco.