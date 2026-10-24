Aguacero inunda calles del cantón Santa Rosa y complica la movilidad en El Oro y Guayas

Las fuertes lluvias registradas la noche de este sábado 24 de octubre de 2026 provocaron inundaciones

Un intenso aguacero comenzó cerca de las 19:00 en Santa Rosa, en la provincia de El Oro este sábado 24 de octubre del 2026.

En la intersección de las avenidas Sixto Durán Ballén y Quito, el agua se acumuló rápidamente y cubrió parte de la calzada, lo que dificultó la circulación vehicular.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos que muestran la magnitud de las inundaciones en las calles de Santa Rosa.

Las precipitaciones provocaron complicaciones para quienes transitaban por la zona durante la noche.

En su reporte con corte a las 21:00, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó sobre lluvias con tormentas eléctricas de intensidad muy fuerte en los cantones de El Oro:

Pasaje,

Machala,

Santa Rosa

El Guabo

Guayaquil y otros cantones también registran fuertes lluvias

El reporte de Riesgos también identificó precipitaciones de intensidad muy fuerte en Guayaquil.

#Samborondon #Inundaciones #ciudadceleste https://t.co/564BqhjOuy — El Mechas (@el_mechas_ec) October 25, 2026

En la provincia del Guayas, las lluvias fuertes afectaron a:

Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)

Balao

Daule

Durán

Lomas de Sargentillo

Milagro

Nobol

Salitre

Samborondón

San Jacinto de Yaguachi

Santa Lucía

Simón Bolívar

Además, se registraron lluvias de intensidad moderada y débil en sectores de Bolívar, Guayas, Azuay, Cañar, Manabí y otras zonas de El Oro.

#URGENTE: Lluvia muy fuerte con ventarrones y tormenta eléctrica en la cabecera cantonal de Samborondón 🌧️ https://t.co/LDeutFgZwR — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) October 25, 2026

Las condiciones climáticas mantienen en alerta a varias localidades por la continuidad de las precipitaciones.

Inamhi advierte que las lluvias continuarán en la Costa

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó un nuevo reporte de monitoreo satelital este sábado 24 de octubre.

El organismo advirtió que las lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, se mantendrán en distintos sectores de la región Litoral.

Entre las zonas con afectación prevista están el interior de Manabí, Santo Domingo y Guayas, incluida la ciudad de Guayaquil.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Hasta el reporte disponible no se detalló el número de viviendas afectadas ni se confirmó un balance de personas damnificadas en Santa Rosa.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en las provincias señaladas.