Deslave obliga a cerrar el paso en Tandapi en la vía Alóag–Santo Domingo

El ECU 911 reportó la emergencia este sábado 24 de octubre de 2026 y coordinó la presencia de equipos de respuesta.

La vía Alóag–Santo Domingo permanece cerrada en el kilómetro 70, en el sector de Tandapi, debido a un deslave ocasionado por las fuertes precipitaciones registradas en la zona.

La alerta ingresó al sistema del ECU 911 a las 17:57 de este sábado 24 de octubre.

Tras recibir el reporte, se coordinó la movilización de personal y recursos de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Gobierno Provincial de Pichincha para atender la emergencia.

Como medida preventiva, el personal de respuesta dispuso el cierre de la carretera en el peaje de Santo Domingo, en sentido Santo Domingo–Quito.

La medida busca impedir que los vehículos avancen hacia el tramo afectado por el deslizamiento.

Lluvias en varios sectores de Pichincha

Ante el cierre, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y circular con precaución.

Antes de iniciar el viaje, es importante verificar el estado de las carreteras y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Además, los sistemas de videovigilancia del ECU 911 registraron lluvias en Tambillo, en el cantón Mejía, lo que mantiene la atención sobre las condiciones climáticas en sectores de la provincia de Pichincha.

El reporte del ECU 911 no detalló cuánto tiempo permanecerá cerrada la vía ni cuándo se habilitará nuevamente el paso.

El organismo recuerda que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea única 9-1-1 para reportar incidentes y solicitar asistencia.