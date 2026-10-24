Dos desbordamientos se registran en Guayas este sábado 24 de octubre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó dos cuerpos hídricos desbordados en Guayas este sábado 24 de octubre de 2026.

Dos cuerpos hídricos permanecen desbordados en Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 07:00 de este sábado 24 de octubre de 2026.

¿Dónde se registran los desbordamientos?

Según el informe oficial, los dos cuerpos hídricos desbordados son:

Río Balao: en los sectores Bolívar y 9 de Octubre, del cantón Balao

Estero Lagarto: en el sector Mayiya de Adentro, del cantón Palestina

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que mantiene el monitoreo permanente de las emergencias para coordinar una respuesta oportuna.

Hasta el momento no se reportaron personas afectadas, viviendas inundadas ni daños materiales relacionados con estos desbordamientos.