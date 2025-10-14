Jadira Bayas enfrenta queja por fingir conexión en sesión virtual de la Asamblea Nacional

Jadira Bayas recibió un llamado de atención durante la sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad

Una nueva polémica en la Asamblea Nacional involucra a una legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN). Jadira Bayas enfrentará una queja por fingir su conexión a una sesión virtual.

El hecho ocurrió el viernes 10 de octubre del 2025, segundo día de feriado nacional, durante la sesión de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. La asambleísta oficialista se conectó, pero en el desarrollo de la reunión se percataron de una situación irregular.

La mesa legislativa se encontraba abordando el proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático. Sin embargo, en medio de la reunión, Camila León, presidenta de la Comisión, llamó la atención a Bayas.

"Quiero hacer un llamado de atención. Si hay una asambleísta que está puesta un fondo de pantalla en el que está su cara para que parezca que está ahí", señaló León. De inmediato, la legisladora enfatizó que se trataba de una reunión seria y preguntó por dos ocasiones si estaba presente, pero no obtuvo una respuesta.

Jadira Bayas apareció en la sesión virtual con una imagen estática y sin intervenir. Por ello, se verificó el quórum y se constató que la asambleísta no estaba participando de la reunión.

"Estemos por zoom o en feriado no significa que podamos tomar a la ligera estos temas. La rigurosidad está relacionada con la disciplina, seriedad y cumplimiento de las normas", reiteró Camila León.

Tras la viralización del video, la Aasamblea emitió un comunicado para informar que Bayas enfrentará una queja presentada por su compañera de bancada, María Cristina Acuña.

"La Asamblea Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas, garantizando que toda actuación administrativa o disciplinaria se tramita con imparcialidad, objetividad y respeto a la Ley", indicó el Legislativo en el comunicado.