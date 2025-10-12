Comisión aprueba informe para primer debate de ley para el fortalecimiento de FF.AA. y Policía

Aprueban informe para primer debate de proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, aprobó con ocho votos afirmativos el 11 de octubre el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo.

Este proyecto de ley establece incentivos tributarios a las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El informe aprobado en la Comisión recoge las recomendaciones y sugerencias formuladas por las autoridades económicas, de Fuerzas Armadas, de la Policía, entidades de seguridad y expertos que fueron escuchados en la comisión.

El cuerpo legal, según la Comisión busca establecer un régimen económico y de incentivos de facilitación de donaciones destinadas exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, para ayudar en el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado.

Para los legisladores que prepararon el informe la normativa garantiza que las entidades de seguridad y el orden puedan cumplir con su rol básico en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, sin que esto afecte la estabilidad de las finanzas estatales.

El proyecto determina que tanto los bienes muebles, como los suministros materia de la donación, deberán ser nuevos.

Según el organismo legislativo, el proyecto cumple con los parámetros técnicos, jurídicos y económicos para ser tramitado en el Pleno de la Asamblea Nacional, para su primer debate.

Ahora el informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que se ordene la difusión respectiva a los demás legisladores y se lo incluya en el orden del día de una de las siguientes sesiones del Pleno.