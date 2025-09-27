¿Quién es John Eduardo Miño Razo, Comandante General del Ejército?

Mediante Decreto Ejecutivo N° 158, el presidente Daniel Noboa cesó de funciones al comandante de la Fuerza Terrestre, Iván Vásconez, y nombró en su reemplazo a Jhon Eduardo Miño Razo.

La decisión fue comunicada la noche del viernes 26 de septiembre del 2025. En el documento precisó, "cesar en el ejercicio de funciones al General de División Iván Rodrigo Vásconez Hurtado como Comandante General de la Fuerza Terrestre".

Y se añade, "otorgar el grado honorífico de General del Ejército al General de División John Eduardo Miño Razo, mientras se desempeñe como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas".

¿Quién es John Eduardo Miño Razo?

John Eduardo Miño Razo nació el 26 de noviembre de 1966, en Latacunga, provincia de Cotopaxi. En 1987 se graduó de subteniente del arma de artillería en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro.

Es licenciado en Ciencias Militares; Doctor en Ciencias Militares en el Departamento de Educación y Cultura del Ejército de Brasil y tiene un diplomado de Alto Nivel en Gestión Integral de Fronteras de la Universidad de Salamanca.

De acuerdo a la hoja de vida, proporcionada por el Ejército, Miño Razo es soldado paracaidista, piloto de helicópteros, comandante abordo, tirador de misil Hot; piloto instructor y estandarizador del Helicóptero Super Puma. Se ha capacitado en cámara de altura, seguridad de vuelo; empleo táctico nocturno y vuelo instrumental. Tiene 3282 horas de vuelo como piloto del Ejército Ecuatoriano. Se ha capacitado en seguridad Aérea y Terrestre.

Entre los cargos que ha desempeñado de encuentran: comandante del Escuadrón de Helicópteros de Ataque del G.A.E. 43 Portoviejo; comandante del Grupo de Aviación del Ejército N.º 44 Pastaza; subdirector de la Dirección General de Recursos Humanos del Ejército Ecuatoriano. Fue director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; comandante de la III División de Ejército Tarqui, director del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N.º1 y Jefe del Estado Mayor del Ejército, entre otros.