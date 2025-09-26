Ecuador convoca segundo acuartelamiento para hombres este sábado 27 de septiembre

Este sábado 27 de septiembre será el segundo llamado al acuartelamiento para varones en Ecuador.

Las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Movilización Militar (DIRMOV), anunciaron que este sábado 27 de septiembre de 2025 se desarrollará el segundo llamado al acuartelamiento en Ecuador.

Este proceso está dirigido a los jóvenes que no pudieron presentarse en la primera convocatoria, realizada el pasado 14 de septiembre.

El acuartelamiento es voluntario y está destinado únicamente a hombres en esta segunda fase. Los aspirantes deberán cumplir con el requisito de tener entre 18 años y 21 años, 11 meses y 30 días al momento de presentarse.

El registro previo es obligatorio y se realiza en línea, a través de la página oficial de la DIRMOV. Durante el proceso de inscripción, los jóvenes deberán completar datos personales, antecedentes, nivel educativo, una encuesta y un test psicológico.

El programa de servicio militar incluye formación integral en instrucción básica, primeros auxilios, derechos humanos y disciplina militar. Además, los participantes tendrán acceso a capacitación técnica mediante cursos profesionales impartidos por el Servicio Nacional de Capacitación Profesional (SECAP), lo que les permitirá fortalecer su perfil laboral una vez concluido el servicio.

Las sedes de acuartelamiento estarán distribuidas en diferentes provincias del país. Los interesados, que ya completaron el registro en línea, pueden presentarse en las siguientes bases militares:

Quito: 25Bal Reino de Quito

Ibarra: Centro de movilización Imbabura

Santo Domingo: Centro de movilización Santo Domingo

Guayaquil: Base de movilización occidental

Cuenca: Base de movilización sur

Machala: Centro de movilización El Oro

Tena: Centro de movilización Napo

El Ministerio de Defensa recordó que este proceso no tiene costo y busca ofrecer a los participantes una experiencia de formación cívica, disciplina y servicio al país. La institución resaltó que el acuartelamiento contribuye al fortalecimiento de las capacidades de la juventud ecuatoriana.