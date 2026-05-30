¡EN VIVO! Ecuador vs. Arabia Saudita en amistoso previo al Mundial 2026

El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante el partido amistoso que los combinados nacionales de Marruecos y Ecuador.

La Selección de Ecuador mide fuerzas este sábado 30 de mayo ante su similar de Arabia Saudita, en un encuentro amistoso de carácter internacional que se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El compromiso, programado para las 18:30 (hora de Ecuador), forma parte de la planificación estratégica de ambos combinados nacionales de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026, sirviendo como una vitrina fundamental para definir las nóminas mundialistas definitivas.

Para este cotejo, el director técnico de La Tri, Sebastián Beccacece, optará por una alineación mixta que combina la experiencia de la base defensiva que brilló en las eliminatorias sudamericanas con el debut y evaluación de jóvenes talentos.

Ante un dinámico cuadro asiático, el cuerpo técnico tricolor busca consolidar su funcionamiento colectivo y aceitar las variantes ofensivas, previo al exigente debut en la cita máxima donde Ecuador compartirá el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.