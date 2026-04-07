Ecuador presenta protesta por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas

La Cancillería ecuatoriana presentó una protesta formal al gobierno de Colombia por las declaraciones de su presidente, Gustavo Petro, respecto a que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, es un "preso político".

De acuerdo con un documento difundido en redes sociales la noche de este martes 7 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador remitió la queja al gobierno colombiano.

"A diferencia de lo que sostiene el Jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención (Jorge Glas) no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos asociación ilícita, además enfrenta procesos por peculado", escribió la Cancillería ecuatoriana.

Según este documento, el gobierno ecuatoriano recalcó que Glas fue sentenciado "por autoridades competentes conforme a la Constitución, el Estado de derecho y las garantías del debido proceso".

Asimismo, insistió en que cualquier intento e deslegitimar las sentencias que pesan sobre el exvicepresidente correísta es una "violación flagrante del principio de no intervención" que consta en el derecho internacional.

En el mismo texto el gobierno ecuatoriano señaló a Petro y sus declaraciones como acciones que van en detrimento de las relaciones bilaterales, e insistió en el abandono de la frontera.

Por la protesta enviada a la Cancilelría colombiana, ha sido llamado a consulta el embajador Artuto Félix Wong, quien estará en Ecuador en los próximos días.

Ecuador exigió con esta protesta el cese "inmediato" de las declaraciones como las realizadas por Petro en las últimas horas.

En la mañana de este martes el presidente Daniel Noboa también rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano, quien volvió a afirmar que el exvicepresidente Jorge Glas es un “preso político”.

Sentencias de Glas

Glas fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, además de su condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

También enfrenta un proceso por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con el manejo de fondos tras el terremoto de 2016.