Fatal accidente en la vía Cuenca-Molleturo: Un fallecido y dos heridos
Un vehículo se volcó en el kilómetro 58 de la vía Cuenca-Molleturo la tarde del sábado 30 de mayo, resultando en una víctima mortal y dos personas heridas.
En Cuenca a las 15:45 de este sábado 30 de mayo de 2026, se reportó un siniestro de tránsito en el km 58 de la vía Cuenca - Molleturo.
Mundo Cuenca
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Actualizado:
30 may 2026 - 17:50
A las 15:45 de este sábado, un grave siniestro de tránsito sacudió la vía Cuenca - Molleturo cuando un vehículo sufrió un volcamiento a la altura del kilómetro 58, activando de inmediato los protocolos de emergencia con la llegada de unidades del Ministerio de Salud, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y los Bomberos de Cuenca para asistir a los afectados.
Las autoridades informaron de manera preliminar el fallecimiento de una persona en el sitio, mientras que otras dos personas heridas recibieron atención prehospitalaria urgente para ser estabilizadas y trasladadas a centros asistenciales.
Se hace un llamado imperativo a los conductores para que circulen con extrema precaución por la zona y cedan el paso a las unidades de emergencia que continúan operando en el lugar, garantizando así la fluidez del operativo y la seguridad vial en este sector de alta transitabilidad.
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