Fatal accidente en la vía Cuenca-Molleturo: Un fallecido y dos heridos

En Cuenca a las 15:45 de este sábado 30 de mayo de 2026, se reportó un siniestro de tránsito en el km 58 de la vía Cuenca - Molleturo.

A las 15:45 de este sábado, un grave siniestro de tránsito sacudió la vía Cuenca - Molleturo cuando un vehículo sufrió un volcamiento a la altura del kilómetro 58, activando de inmediato los protocolos de emergencia con la llegada de unidades del Ministerio de Salud, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y los Bomberos de Cuenca para asistir a los afectados.

Las autoridades informaron de manera preliminar el fallecimiento de una persona en el sitio, mientras que otras dos personas heridas recibieron atención prehospitalaria urgente para ser estabilizadas y trasladadas a centros asistenciales.

Se hace un llamado imperativo a los conductores para que circulen con extrema precaución por la zona y cedan el paso a las unidades de emergencia que continúan operando en el lugar, garantizando así la fluidez del operativo y la seguridad vial en este sector de alta transitabilidad.