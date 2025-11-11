El Registro Civil dará servicio de cedulación este sábado 15 y domingo 16 en 38 agencias

Nuevas jornadas de cedulación este sábado 15 y domingo 16 de noviembre por Referéndum y Consulta Popular 2025

Ciudadanos podrán acceder a una nueva jornada extraordinaria de cedulación los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre del 2025, es decir antes y durante la jornada electoral de consulta popular y referéndum en Ecuador.

La medida busca atender a ciudadanos que por situaciones de trabajo, estudiantiles u otras no han podido acudir a una agencia los días de la semana laboral.

El Registro Civil informó que la atención está dirigida a los ciudadanos que agenden un turno para el sábado o domingo, en la agencia virtual del Registro Civil.

Público prioritario

Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad), no requieren turno previo y tendrán preferencia en la atención.

Sin embargo, la entidad señaló que también pueden acercarse a las agencias del Registro Civil cualquier día de la semana, en su horario habitual.

Horarios

Los horarios establecidos para estas jornadas extraordinarias son:

Sábado 15 de noviembre : de 08:00 a 17:00

: de 08:00 a 17:00 Domingo 16 de noviembre: de 08:00 a 12:00

Requisitos

Estos son los requisitos establecidos que se deben presentar en las agencias de atención seleccionadas:

Comprobante de pago impreso

impreso La cédula anterior (en caso de renovación)

anterior (en caso de renovación) Si es por robo o pérdida se debe presentar la constancia, física o digital, del formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

Costos

La cédula por primera vez tiene un valor de 5,00 dólares y por renovación 16,00 dólares.

Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, no tiene costo. El pago puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito, o de forma presencial en agencias bancarias autorizadas.

Documentos para ejercer el voto

El Registro Civil recordó que, de acuerdo con lo establecido el artículo 12 del Código de la Democracia, los ciudadanos pueden votar con cédula o pasaporte vigente o caducado.

En lo que va del año, el Registro Civil ha emitido más de 2 millones de cédulas de identidad; y, en las 18 jornadas de fines de semana, se han atendido a 251 429 ciudadanos.

Estas son las agencias habilitadas para la jornada extraordinaria de cedulación en el país:

Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, Tena, Puyo, Orellana (El Coca), Lago Agrio, Ambato, Guaranda, Latacunga, Riobamba, Portoviejo, Manta, Chone, Santo Domingo, Babahoyo, Quevedo, Milagro, Santa Elena, Salinas, Bellavista-Cuenca, San Blas-Cuenca, El Batán-Cuenca, Azogues, Macas, Loja, Machala, Centro-Guayaquil, Norte-Guayaquil, Sur-Guayaquil, Daule, Durán, Matriz Iñaquito, San Blas, Calderón, Quitumbe, Rumiñahui y Tumbaco.