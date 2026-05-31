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Sociedad

Paso a paso para llenar el Registro Nacional para acceder a un cupo para la 'U'

El Registro Nacional es obligatorio para quienes buscan un cupo para la educación superior.

Los estudiantes que buscan un cupo para acceder a la educación superior deben llenar el Registro Nacional.

Senescyt

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

31 may 2026 - 10:00

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El Registro Nacional es un requisito obligatorio para acceder a un cupo de educación superior en Ecuador.

Este trámite debe completarse entre el 2 y 6 de junio, es completamente en línea y gratis.

El proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.

Pueden acceder estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Sierra - Amazonía, bachilleres de años anteriores y extranjeros con residencia en Ecuador.

Paso a paso para completar el Registro Nacional de la Senescyt

  • Ingresar en la página web.
  • Crear una cuenta, o acceder en caso de ya tenerla.
  • Completar los datos personales solicitados.
  • Verificar o actualizar la información.
  • Descargar el comprobante de registro.

Proceso para acceder a un cupo en la educación superior

Todo el proceso para acceder a un cupo para la educación superior es gratuito en cada etapa.

Las universidades e institutos aplican de manera independiente sus propias pruebas de admisión.

Las siguientes etapas son:

  • Inscripción
  • Evaluación
  • Postulación
  • Asignación
  • Aceptación
  • Matriculación

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