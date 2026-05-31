Paso a paso para llenar el Registro Nacional para acceder a un cupo para la 'U'
El Registro Nacional es obligatorio para quienes buscan un cupo para la educación superior.
Los estudiantes que buscan un cupo para acceder a la educación superior deben llenar el Registro Nacional.
Senescyt
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Actualizado:
31 may 2026 - 10:00
El Registro Nacional es un requisito obligatorio para acceder a un cupo de educación superior en Ecuador.
Este trámite debe completarse entre el 2 y 6 de junio, es completamente en línea y gratis.
El proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.
Pueden acceder estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Sierra - Amazonía, bachilleres de años anteriores y extranjeros con residencia en Ecuador.
Paso a paso para completar el Registro Nacional de la Senescyt
- Ingresar en la página web.
- Crear una cuenta, o acceder en caso de ya tenerla.
- Completar los datos personales solicitados.
- Verificar o actualizar la información.
- Descargar el comprobante de registro.
Proceso para acceder a un cupo en la educación superior
Todo el proceso para acceder a un cupo para la educación superior es gratuito en cada etapa.
Las universidades e institutos aplican de manera independiente sus propias pruebas de admisión.
Las siguientes etapas son:
- Inscripción
- Evaluación
- Postulación
- Asignación
- Aceptación
- Matriculación
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