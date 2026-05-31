Universidad Central del Ecuador abrirá sede en Galápagos tras aprobación del CES

Galápagos tendrá sede de la Universidad Central del Ecuador

La Universidad Central del Ecuador abrirá oficialmente una sede en Galápagos luego de que el Consejo de Educación Superior (CES) aprobara su creación mediante la resolución RPC-SO-21-No.385-2026.

La nueva sede funcionará en el cantón Santa Cruz y representa uno de los proyectos de expansión académica más importantes de la universidad en los últimos años.

CES aprobó oficialmente la creación

La decisión fue tomada el 28 de mayo de 2026 por el pleno del Consejo de Educación Superior, luego de revisar el proyecto presentado por la Universidad Central y verificar el cumplimiento de los requisitos académicos y técnicos establecidos en la normativa nacional.

El CES concluyó que la institución cumple con las condiciones necesarias para operar una sede fuera de la matriz universitaria ubicada en Quito.

Carreras iniciales y enfoque académico

La nueva sede iniciará sus actividades académicas con las carreras de:

Biología Marina

Turismo

Además, la universidad informó que el proyecto contará con presupuesto aprobado y buscará convertirse en un centro de investigación, vinculación y cooperación internacional enfocado en el archipiélago.

Según el proyecto institucional, la sede también será utilizada para desarrollar investigaciones y programas de pasantías junto a universidades internacionales como:

Florida Atlantic University

University of California Los Angeles

Southern Illinois University Edwardsville

Middle East Technical University

Foro de Decanos celebra decisión

El Foro de Decanos de la Universidad Central calificó la aprobación como un “hito trascendental” para la educación superior ecuatoriana y destacó que el proyecto responde a una demanda histórica de la población galapagueña.

El organismo académico resaltó además el liderazgo del rector Patricio Espinosa Del Pozo, a quien atribuyeron el impulso principal para concretar la expansión institucional hacia la región insular.

En un comunicado oficial, los decanos señalaron que esta iniciativa permitirá que jóvenes de Galápagos accedan a educación superior pública sin necesidad de abandonar el archipiélago.