 ¿La jornada laboral del feriado del 20 de noviembre es recuperable?; esto debe saber

Las playas de Ecuador son de los lugares preferidos para visitar durante los feriados.

El presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral en todo Ecuador para el viernes 20 de noviembre de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 507, firmado el 22 de septiembre.

Este día de descanso, que se unirá con el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aplica tanto para trabajadores del sector público como privado.

¿El 20 de noviembre será recuperable?

No. El Decreto establece expresamente que la jornada suspendida no será recuperable. Esto significa que las horas correspondientes a ese día no tendrán que compensarse con jornadas adicionales posteriormente.

La decisión fue adoptada, según el Gobierno Nacional, para incentivar la movilidad interna y la participación ciudadana en las actividades del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL), que se desarrolla en esa ciudad del 19 al 22 de noviembre.

¿Quiénes tendrán el día libre?

La suspensión tiene alcance nacional para los sectores público y privado. Por lo tanto, las empresas privadas y las instituciones públicas deberán suspender sus actividades laborales ordinarias el 20 de noviembre.

Sin embargo, existen actividades que no pueden detenerse, debido a que deben garantizarse los servicios públicos básicos y esenciales.

El decreto establece que, durante el día de suspensión de la jornada de trabajo, se garantizará la provisión de los servidos públicos básicos y esenciales como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales, así como servicios bancarios.

"Las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo necesario que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad", se menciona en el documento.

¿Qué pasa si una persona debe trabajar?

Quienes cumplan jornadas laborales durante el feriado deben recibir una compensación según lo establece el Código de Trabajo del Ecuador.

Las horas trabajadas durante feriados son consideradas extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%, es decir, el doble del valor habitual por hora. Lo mismo ocurre con jornadas en fines de semana.