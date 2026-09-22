Noboa suspende la jornada laboral el 20 de noviembre para el sector público y privado

El presidente Noboa suspendió la jornada laboral del viernes 20 de noviembre para promover el Festival Artes Vivas Loja

El presidente Daniel Noboa suspendió la jornada laboral en Ecuador el próximo viernes 20 de noviembre del 2026. Lo hizo mediante Decreto Ejecutivo 507 publicado la tarde de este martes 22 de septiembre.

Según el Decreto Ejecutivo 507, la decisión se tomó para promover la asistencia a las actividades artísticas y culturales que son parte del Festival Artes Vivas de Loja 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 22 de noviembre.

La medida aplica al sector público y privado y no es recuperable. Sin embargo, asegura que se garantizará la provisión de servicios básicos y esenciales como salud, medicina, bomberos, transporte, bancos, entre otros.

¿Por qué se suspende la jornada laboral?

El Decreto Ejecutivo 508, argumenta que la suspensión de la jornada busca promover la asistencia masiva de personas al Festival Artes Vivas de Loja.

De acuerdo con el documento, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja "constituye un espacio para el fomento del arte y la cultura, el fortalecimiento de la identidad nacional, y promoción del turismo interno".

El 22 de noviembre de 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional declaró el 18 de noviembre como el Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas en el Ecuador, como reconocimiento al aporte de la ciudad de Loja en el desarrollo y promoción de la cultura a nivel nacional e internacional